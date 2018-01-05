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Происшествия

В Бишкеке психбольной ранил участкового ножом

В Бишкеке психически больной ранил участкового ножом, сообщили в пресс-службе ГУВД.

По ее данным, накануне, 4 января, примерно в 19.00 от жильцов одного из столичных микрорайонов поступило сообщение о том, что несколько неизвестных лиц зашли в подвальное помещение многоэтажного дома, распивают спиртные напитки и не дают спокойствия жильцам дома.

В целях проверки по адресу направился старший участковый городского отдела милиции, майор милиции М.Н.. Был задержан гражданин Ф.А., 1966 года рождения, состоявший на профилактическом учете в местном отделении милиции, а также на учете в Республиканском центре психического здоровья. Во время беседы задержанный достал нож и ранил участкового в область живота.

Подозреваемый был задержан и доставлен в УВД Октябрьского района. Сотрудник милиции госпитализирован в столичную больницу, где ему оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводится расследование.
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