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Общество

Стадиону в Аксыйском районе присвоили имя погибшего милиционера

Стадиону в селе Кашка-Суу Аксыйского района присвоили имя милиционера Актилека Абдубалиева, погибшего в 2015 году в Бишкеке. Об этом сообщило УВД Джалал-Абадской области.

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По их данным, в этом году погибший сотрудник отмечал бы десятилетие окончания средней школы, и его одноклассники собрали 250 тысяч сомов на ремонт сельского стадиона.

Как сообщается, Актилек Абдубалиев работал участковым в Октябрьском РУВД и погиб 19 ноября 2015 года при поимке преступников, сбежавших из колонии.

Семье погибшего выплатили компенсацию в 2,3 миллиона сомов, а президент Алмазбек Атамбаев выделил его семье однокомнатную квартиру в Бишкеке, говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52670/
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