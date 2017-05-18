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Общество

Водитель внедорожника, угрожавший девушке, пока не найден

Водитель «Рендж Ровера», ехавший по встречной полосе и угрожавший другим участникам движения, пока не найден. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

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Напомним, инцидент произошел 14 мая на улице Жукеева-Пудовкина (между Медерова и Скрябина) примерно в 22.23. Черный «Рендж Ровер» двигался в южном направлении по встречной полосе. По словам пострадавшей, водитель внедорожника «начал крыть матами, оскорблять как только можно. Сказал, что запомнил мой номер и что я так просто не отделаюсь».

Автор поста сообщила, что написала заявление на имя начальника УВД Октябрьского района с просьбой принять меры к водителю джипа, так как опасается за свою жизнь и жизнь членов семьи.

В ГУВД Бишкека «24.kg» пояснили, что заявление потерпевшей передано участковому в ГОМ № 6, ведутся поиски водителя, но в силу определенных причин найти его пока не могут.

Позже заявительница сообщила в социальной сети, что ее пригласили в ГОМ и «показали его фотографию (фото прав, фамилию не увидела, только фото), сказали, что нашли его, по двум адресам проживает вроде, но еще не задерживали. Еще сказали, что он неоднократно выплачивал штрафы за нарушение ПДД».

По словам же участкового ГОМ, к которому поступило заявление потерпевшей, он пока не выяснил, на кого зарегистрирован внедороджник.

В свою очередь ИА «24.kg» сообщает участковому, что по информации достоверных источников, транспортное средство с государственными регистрационными номерами 08 056ААК зарегистрировано в Чуйской области на гражданку Н. Дыйканбаеву.

Пользователи социальных сетей также сообщили, что данный внедорожник беспрепятственно перемещается по городу.

ИА «24.kg» продолжает следить за развитием событий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52119/
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