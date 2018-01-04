В России из-за пьяного пассажира такси въехало в здание полиции

В российском городе Уфе разбираются в инциденте, произошедшем в дежурной части отдела полиции №6 поздним вечером 3 января. Как сообщило РИА «Новости», к дежурившим полицейским обратился водитель такси, рассказавший, что везет очень пьяного пассажира.

Пока он говорил с сотрудниками правоохранительных органов, пассажир, сидевший на заднем сиденье, снял машину с ручного тормоза, из-за чего она скатилась к зданию и протаранила дверь. Когда полицейские вытаскивали дебошира из салона, тот начал оправдываться, что сам хотел войти в здание.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждена лишь стеклянная входная дверь. Тем не менее виновнику придется ответить по закону.