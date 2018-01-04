12:45
-5
USD 68.84
EUR 82.59
RUB 1.20
Происшествия

В России из-за пьяного пассажира такси въехало в здание полиции

В российском городе Уфе разбираются в инциденте, произошедшем в дежурной части отдела полиции №6 поздним вечером 3 января. Как сообщило РИА «Новости», к дежурившим полицейским обратился водитель такси, рассказавший, что везет очень пьяного пассажира.

Пока он говорил с сотрудниками правоохранительных органов, пассажир, сидевший на заднем сиденье, снял машину с ручного тормоза, из-за чего она скатилась к зданию и протаранила дверь. Когда полицейские вытаскивали дебошира из салона, тот начал оправдываться, что сам хотел войти в здание.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждена лишь стеклянная входная дверь. Тем не менее виновнику придется ответить по закону.
Ссылка:
просмотров: 558
Версия для печати
Материалы по теме
Граждан России и Кыргызстана задержали за незаконную попытку пересечь границу
Десять лет тюрьмы получил водитель за ДТП, в котором погибли двое
Начальника 10-го отдела Ленинского РУВД под стражу так и не взяли
В России женщина провалилась в люк и нашла замерзающего ребенка
На дороге Бишкек — Ош фура протаранила три автомобиля. Погиб подросток
65 процентов всех ДТП в Кыргызстане за минувшие сутки произошло в Бишкеке
В городе Ош в результате ДТП погибла 19-летняя девушка
В России кыргызстанца обвинили в разработке оружия массового поражения
Уроженец Кыргызстана напал на пункт микрозаймов в Екатеринбурге
Водитель, сбивший ребенка в Бишкеке, задержан
Популярные новости
В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой В Бишкеке задержали основного подозреваемого в убийстве брата Аиды Саляновой
Нападение в Московском районе. Подробности Нападение в Московском районе. Подробности
Трагически погибла вдова первого президента независимого Таджикистана Трагически погибла вдова первого президента независимого Таджикистана
В&nbsp;Токмаке на&nbsp;семью совершено разбойное нападение. Трое человек в&nbsp;реанимации В Токмаке на семью совершено разбойное нападение. Трое человек в реанимации
Бизнес
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня