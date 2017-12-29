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Происшествия

Начальника 10-го отдела Ленинского РУВД под стражу так и не взяли

Начальника 10-го отдела по противодействию экстремизму и незаконной миграции Ленинского РУВД Бишкека под стражу так и не взяли. В отношении него проводится служебное расследование, сообщили ИА «24.kg» в ГУВД столицы.

В ведомстве не исключают, что по окончании проверки начальник РУВД будет отстранен от должности. 

Накануне милиционер стал виновником ДТП.  На пересечении улиц Ахунбаева и Тыныстанова произошла авария с участием «Мерседес-Бенца» и «Субару Легаси». Установлено, что водитель «Мерседеса», совершив столкновение со стоявшей у обочины автомашиной «Субару», продолжил движение. Водитель «Субару» последовал за «Мерседесом» и остановил его, перекрыв движение на улице Абая.

«Водитель «Мерседеса» пытался скрыться, вследствие чего снова совершил столкновение с автомашиной «Субару». В результате ее водитель обратился в городскую больницу с травмами: сотрясением головного мозга и травмой правой руки», — рассказали в милиции.

Выяснилось, что водителем «Мерседес» является начальник Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Ленинского РУВД подполковник милиции К.А. По результатам медицинского освидетельствования, он был в нетрезвом виде. Автомашины водворили на специализированную стоянку.
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