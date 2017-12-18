В Бишкеке автомобиль сбил женщину. Подробности

В Бишкеке автомобиль Toyota Prado сбил 40-летнюю женщину. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения столицы.

Уточняется, что авария произошла примерно в 19.30 на улице Горького.

«ДТП произошло напротив лицея № 90. Автомобиль Toyota Prado, двигавшийся в северном направлении, совершил наезд на женщину 40 лет. Когда пострадавшая упала, ее переехал автомобиль Mercedes. Оба водителя проходят освидетельствование в ГНД. Составляется протокол, автомашины водворены на штрафную стоянку», — проинформировали в ведомстве.