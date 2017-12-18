ДТП с участием милицейской машины. Трое милиционеров пострадало

В Бишкеке произошло ДТП с участием спецмашины мобильного батальона милиции. Информацию подтвердили в УПМ ГУВД столицы.

По данным ведомства, авария случилась на пересечении улиц Абдрахманова и Боконбаева. В спецмашину врезался легковой автомобиль «Дэу Нубира». Пострадали четыре человека, включая трех милиционеров.

По предварительным данным, милицейское авто остановилось на красный сигнал светофора, когда в него врезалась «Дэу Нибура». Участников аварии доставили в Национальный госпиталь. Как сообщили ИА «24.kg» в ГУВД, у них диагностировано сотрясение мозга. Водители обоих автомобилей были трезвыми.