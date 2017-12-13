Случайные прохожие в Китае спасли из горящей машины двоих пострадавших

Два жителя китайского города Цзиньхуа стали свидетелями аварии: пьяный водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Прохожие, один из которых работает охранником, бросились на помощь пострадавшим и вытащили их из горящей машины, сообщило издание Mirror.

Аварию и спасение пассажиров зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как один из них четыре раза возвращается к горящему автомобилю, чтобы вытащить с заднего сиденья женщину. Это в итоге ему удается, и буквально через мгновение происходит взрыв.

Двое мужчин, которых вытащили из автомобиля, получили травмы и переломы, но выжили. Женщину врачам спасти не удалось — от полученных травм она скончалась.

Водителю предъявили обвинение в пьяном вождении и непредумышленном убийстве. Полиция Цзиньхуа поблагодарила свидетелей аварии за их героический поступок.