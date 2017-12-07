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Происшествия

Водитель «Мазды» протаранил авто сотрудников Аламудунского РОВД

Водитель «Мазды» протаранил авто сотрудников отдела охраны Аламудунского РОВД. Авария произошла накануне у здания «ФИНКА Банка». Информацию ИА «24.kg» подтвердили в Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, владелец «Мазды» был пьян. В салоне авто находились еще трое пассажиров. Все в состоянии алкогольного опьянения. Их доставили в Свердловское РОВД, а милиционеров, охранявших банк — в Аламудунское. Пострадавших нет. «Мазда» водворена на штрафстоянку. 

В УПМ уточнили, что разбушевавшиеся пассажиры «Мазды» пытались сломать видеокамеру, установленную на лобовом стекле милицейского авто. Им и водителю грозит административное наказание. 
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