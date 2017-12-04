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Происшествия

Личности погибших в ДТП на трассе Алматы — Бишкек устанавливают

Личности погибших в ДТП на трассе Алматы — Бишкек устанавливают. Об этом ИА «24.kg» сообщили в Министерстве иностранных дел.

В настоящее время на месте аварии работают полицейские, устанавливают личности погибших и пострадавших. Пока не установлено, гражданами какой страны они являлись.

Водитель автобуса рассказал казахстанским СМИ о произошедшем. По его словам, утром на дороге был гололед. На затяжном повороте автобус закрутило и развернуло, он упал в овраг и перевернулся.

Судя по повреждениям, автобус перевернулся не один раз. Чтобы поставить его на колеса, привлекли военных и их технику.

Напомним, авария произошла сегодня около 8.00 на 62-м километре автодороги Алматы — Бишкек. Автобус, в салоне которого находились 43 человека, направлялся из Шымкента в Алматы. В результате ДТП погибли 2 человека, 10 человек госпитализировали.
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