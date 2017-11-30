В Тюменской области в ДТП попал автобус из Бишкека

В Тюменской области 30 ноября на четвертом километре автодороги Ишим — Бердюжье в ДТП попал рейсовый автобус «Сетра», который двигался по маршруту Бишкек — Тюмень. Об этом собщили в Управлении МВД региона.

По его данным, в автобусе ехали 28 пассажиров, за медицинской помощью обратились 12. Госпитализирован 46-летний гражданин Кыргызстана.

По предварительным данным, в условиях сильного тумана водитель автобуса, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил фуру. От удара большегруз опрокинулся в кювет, автобус опрокинулся на бок на проезжей части.

Медики осмотрели троих детей, находившиеся в салоне автобуса, они не получили повреждений. 38-летний водитель автобуса не пострадал.

Пассажиры на резервном автобусе МЧС доставлены на автовокзал, ближайшим рейсом они будут отправлены в Тюмень. С пассажирами работают психологи МВД.