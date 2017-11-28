Мигрантов из Узбекистана с поддельными кыргызскими паспортами задержали в Рязани

В Рязани задержали граждан Узбекистана с поддельными паспортами Кыргызстана. Об этом сообщил сайт Управления МВД Росии по Рязанской области.

При проверке выяснилось, что пять узбекистанцев в возрасте от 24 до 34 лет приобрели на российской территории поддельные паспорта граждан Кыргызстана, так как обладатели такого паспорта пользуются льготным порядком пребывания в РФ.

Сейчас устанавливают личности продавцов подделок. В отношении мигрантов возбуждены уголовные дела. К ответственности привлекут и хозяина помещения, где незаконно жили иностранцы.

Напомним, на юге Кыргызстана задержали подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных паспортов.