14:17
+5
USD 69.70
EUR 83.21
RUB 1.20
Происшествия

Мигрантов из Узбекистана с поддельными кыргызскими паспортами задержали в Рязани

В Рязани задержали граждан Узбекистана с поддельными паспортами Кыргызстана. Об этом сообщил сайт Управления МВД Росии по Рязанской области.

При проверке выяснилось, что пять узбекистанцев в возрасте от 24 до 34 лет приобрели на российской территории поддельные паспорта граждан Кыргызстана, так как обладатели такого паспорта пользуются льготным порядком пребывания в РФ.

Сейчас устанавливают личности продавцов подделок. В отношении мигрантов возбуждены уголовные дела. К ответственности привлекут и хозяина помещения, где незаконно жили иностранцы.

Напомним, на юге Кыргызстана задержали подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных паспортов.
Ссылка:
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан кыргызстанец, промышлявший кражами на Белорусском вокзале в Москве
В России кыргызстанцу за убийство 15-летней давности грозит 20 лет тюрьмы
В Кыргызстане задержали преступников, продавших иностранцам поддельные паспорта
В России за взятку сотруднику полиции кыргызстанец заплатит штраф
Кыргызстанец в микроавтобусе вез в Читу отару овец
Департамент регистрации транспорта выдал госномер по поддельным документам
Два кыргызстанца за взлом банкомата в Новосибирске получили три года колонии
В Алматы во время рейда по притонам задержали пять кыргызстанок
Кыргызстанка пыталась въехать в Таджикистан по паспорту родственницы
Россиянин заплатит крупный штраф за фиктивную регистрацию граждан Кыргызстана
Популярные новости
Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Москва Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек — Москва
В&nbsp;Аксыйском районе обнаружили археологическую находку. Никому нет дела В Аксыйском районе обнаружили археологическую находку. Никому нет дела
В&nbsp;Кыргызстане ищут жертв разбойных нападений на&nbsp;иностранцев В Кыргызстане ищут жертв разбойных нападений на иностранцев
Начальник Ошского госрегистра и&nbsp;его два брата разбились в&nbsp;ДТП Начальник Ошского госрегистра и его два брата разбились в ДТП
Бизнес
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV