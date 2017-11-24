10:44
+12
USD 69.75
EUR 82.62
RUB 1.19
Происшествия

В Киеве пассажиры трамвая устроили самосуд над водителем BMW

Жители Киева избили водителя иномарки, который оставил свой автомобиль посреди дороги. Об этом сообщил паблик «Киев оперативный».

По его данным, мужчина оставил свой BMW, чтобы совершить покупки в ближайшем супермаркете. Однако из-за его авто не могли проехать как минимум один автобус и семь трамваев.

Пассажиры вызвали на место полицию, но и представителей правоохранительных органов долго не было. Владелец иномарки пришел раньше полицейских, в итоге пассажиры общественного транспорта решили устроить самосуд.
Ссылка:
просмотров: 602
Версия для печати
Материалы по теме
Очередное ДТП. Погибли два пешехода
Еще ДТП на Иссык-Куле. Погиб водитель «Нивы»
Подробности перестрелки в Киеве, где пострадали кыргызстанцы
В Киеве произошла перестрелка. Пострадали кыргызстанцы
Во время рейда в Чуйской области задержали 11 пьяных водителей
В Киеве снесли точку фастфуда с посетителями внутри
В Киеве (Украина) несколько автомобилей провалились под асфальт
Жители новостройки устроили самосуд над предполагаемым педофилом
В Киеве прорвало трубу с горячей водой
Задержан водитель, насмерть сбивший женщину в Сокулукском районе
Популярные новости
Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Москва Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек — Москва
Угнанное в&nbsp;Казахстане авто нашли у&nbsp;сотрудника Госкомитета нацбезопасности&nbsp;КР Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
В&nbsp;Аксыйском районе обнаружили археологическую находку. Никому нет дела В Аксыйском районе обнаружили археологическую находку. Никому нет дела
Открытие многоквартирного дома в&nbsp;&laquo;Джале&raquo; жители приняли за&nbsp;ЧП Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП
Бизнес
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии