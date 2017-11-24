В Киеве пассажиры трамвая устроили самосуд над водителем BMW

Жители Киева избили водителя иномарки, который оставил свой автомобиль посреди дороги. Об этом сообщил паблик «Киев оперативный».

По его данным, мужчина оставил свой BMW, чтобы совершить покупки в ближайшем супермаркете. Однако из-за его авто не могли проехать как минимум один автобус и семь трамваев.

Пассажиры вызвали на место полицию, но и представителей правоохранительных органов долго не было. Владелец иномарки пришел раньше полицейских, в итоге пассажиры общественного транспорта решили устроить самосуд.