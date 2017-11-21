В Аксыйском районе обнаружили археологическую находку. Никому нет дела

В Кызыл-Джаре сельчане обнаружили археологическую находку. Об этом ИА «24.kg» рассказал глава Уч-Коргонского айыл окмоту Аксыйского района Джалал-Абадской области Нурбек Мураталиев.

По его словам, полтора месяца назад в огороде у местной жительницы Турсун Нышановой нашли кувшин большого размера.

«Месяца полтора назад начали раскапывать, но оказалось, что если копать быстро, то кувшин может сломаться, поэтому его извлекают поэтапно и аккуратно», — сказал глава айыл окмоту.

Как он отметил, в местной школе есть свой исторический музей, и жители хотят передать находку учебному заведению.

Фото из Интернета. Жители села Кызыл-Джар обнаружили огромный кувшин. Ноябрь 2017 года

«Находкой никто из ученых, официальных лиц или милиция не заинтересовались, и если государство потребует, жители, конечно, отдадут ее, а пока планируют выставить кувшин в местном музее и самим же обеспечить его охрану», — сказал Нурбек Мураталиев.