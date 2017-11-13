Гражданин Кыргызстана пытался провезти в Россию две тонны насвая

Казахстанские пограничники задержали гражданина Кыргызстана, везшего в Россию крупную партию контрабанды, в том числе больше двух тонн насвая. Об этом сообщил NEWSru.com.

По его данным, в пункте пропуска «Карасу авто» Кордайского пограничного отряда задержан 34-летний кыргызстанец на автомобиле Mercedes-Benz. Всего в машине находилось 76 мешков сырого насвая общим весом более 2,2 тонны и 45 коробок сигарет с фильтром — 33 тысячи 750 пачек.

«Вся продукция производства Таджикистана», — уточнили пограничники. Сопроводительных документов на товар у водителя не было.

Как сообщается, продажа насвая в Казахстане и России запрещена. Соответствующий закон подписан президентом РФ в 2013 году.