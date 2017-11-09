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Происшествия

В милиции возбудили уголовное дело по краже из дома адвоката Омурбека Текебаева

В ГУВД ИА «24.kg» сообщили, что дело по факту кражи из дома адвоката экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Каната Хасанова все-таки возбудили. Личности злоумышленников устанавливаются. 

Канат Хасанов не уверен, что воров найдут. Он также не понимает, кому могли понадобиться копии приговоров судов двух инстанций, обвинительного заключения и его выступления в прениях в Первомайском районном суде по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. 

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября, когда неизвестные проникли в дом юриста.
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