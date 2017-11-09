В милиции возбудили уголовное дело по краже из дома адвоката Омурбека Текебаева

В ГУВД ИА «24.kg» сообщили, что дело по факту кражи из дома адвоката экс-депутата парламента Омурбека Текебаева Каната Хасанова все-таки возбудили. Личности злоумышленников устанавливаются.

Канат Хасанов не уверен, что воров найдут. Он также не понимает, кому могли понадобиться копии приговоров судов двух инстанций, обвинительного заключения и его выступления в прениях в Первомайском районном суде по делу Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября, когда неизвестные проникли в дом юриста.