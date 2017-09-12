Задержан подозреваемый в уничтожении маршрутной остановки в Караколе

Задержан подозреваемый в том, что уничтожил маршрутную остановку в городе Караколе, сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, 5 сентября неизвестные сваркой срезали металлическую конструкцию на улице Токтогула, где расположен ряд торговых точек. Материальный ущерб составил 142 тысячи 246 сомов. По факту возбудили уголовное дело по статье 174 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК КР.

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В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен подозреваемый. Им оказался сын владельца земельного участка, 43-летний А.Уланбек.

«Он пояснил, что земельный участок, где установили остановку, принадлежит его матери, и они предоставляют его в аренду частным предпринимателям. Подозреваемый обязался полностью восстановить причиненный ущерб. В отношении него избрана мера пресечения под подписку о невыезде. В настоящее время проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении.