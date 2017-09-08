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Происшествия

Четыре человека сгорели заживо в ДТП на Иссык-Куле

На Иссык-Куле в ДТП четыре человека сгорели заживо. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД области Сталбек Усубакунов.

По его словам, сегодня примерно 4.45 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило телефонное сообщение о том, что между селами Григорьевка и Кашат в результате дорожно-транспортного происшествия загорелась автомашина.

Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что на 112-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол автомобиль «LEXUS RX300» на большой скорости слетел с трассы, несколько раз перевернулся и загорелся. Находившиеся в салоне водитель и три пассажира сгорели.

Траектория опрокидывания составила около ста метров. Рядом с машиной найдены фрагменты автозапчастей и выпавшие из нее вещи.

Также обнаружено два выпавших из багажника мешка растений со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Причины ДТП уточняют.

Никаких документов на месте происшествия не обнаружено. Нашли одну сим-карту, при помощи которой будут выяснять данные о погибших.
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