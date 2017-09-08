Четыре человека сгорели заживо в ДТП на Иссык-Куле

На Иссык-Куле в ДТП четыре человека сгорели заживо. Об этом сообщил руководитель пресс-службы УВД области Сталбек Усубакунов.
По его словам, сегодня примерно 4.45 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило телефонное сообщение о том, что между селами Григорьевка и Кашат в результате дорожно-транспортного происшествия загорелась автомашина.
Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что на 112-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол автомобиль «LEXUS RX300» на большой скорости слетел с трассы, несколько раз перевернулся и загорелся. Находившиеся в салоне водитель и три пассажира сгорели.
Траектория опрокидывания составила около
Также обнаружено два выпавших из багажника мешка растений со специфическим запахом дикорастущей конопли.
Причины ДТП уточняют.
Никаких документов на месте происшествия не обнаружено. Нашли одну сим-карту, при помощи которой будут выяснять данные о погибших.