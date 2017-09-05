Кыргызстанка, пострадавшая в ДТП в Саратовской области, находится в реанимации. Об этом сообщили в Посольстве КР в России.

По данным врачей Саратовской областной больницы, С. кызы Д. находится в отделении реанимации, в отделение травматологии помещены Д.Т., К.Ш. и Р.У., состояние которых оценивается как среднетяжелое. Двое граждан Кыргызстана после медицинского освидетельствования направились в Москву.

На месте соотечественникам помогает гражданин Кыргызстана Ж.У.

По информации сотрудников ГИБДД, проводится проверка по факту ДТП. Водитель минивэна допрошен и отпущен.