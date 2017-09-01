12:43
+31
USD 68.69
EUR 82.05
RUB 1.17
Происшествия

Милиция просит помощи: помогите найти водителя, сбившего насмерть пешехода

Вчера, 31 августа, примерно в 21.50 в дежурную часть ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области поступило сообщение о том, что на 171-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол не установленная автомашина совершила наезд на пешехода.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство ОВД Тюпского района. При проведении первоначальных следственных мероприятий установлено, что автомашина, совершившая наезд на пешехода, скрылась в неизвестном направлении. Установлена личность погибшего — жителя села Фрунзе, 1980 года рождения. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Милиция объявила план «Перехват», выставив посты патрульной милиции, личный состав ОВД Иссык-Кульской области был ориентирован на установление автомашины, совершивший автонаезд на пешехода.

По словам очевидцев, увидев мужчину, лежащего на автодороге, два водителя остановились, а ехавшая следом третья автомашина, предположительно «Фольксваген —Пассат» или «Фольксваген-Гольф», не реагируя на знаки и крики первых двух приостановивших свои авто водителей, на большой скорости совершил автонаезд на мужчину. Даже не притормаживая, водитель скрылся в неизвестном направлении.

ОВД Тюпского района обращается к гражданам об оказании соодействия в установлении водителя автомашины, совершивший дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Очевидцев или свидетелей, знающих место нахождения автомашины, просят сообщить об этом по телефонам: 102; 0707672222; 0777002800.

Конфиденциальность и анонимность в милиции гарантируют.
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
На руднике «Кумтор» перевернулась цистерна с топливом. Полная очистка завершена
В Бишкеке автобус сбил пешехода
В Бишкеке водитель нарушил скоростной режим. Пострадала девушка-пешеход
В центре Бишкека снова сбили ребенка
Задержан водитель, скрывшийся после наезда на школьника в Бишкеке
В Бишкеке вновь пострадал пешеход
За четыре месяца совершено четыре наезда на патрульных милиционеров
Следователь отказал в возбуждении уголовного дела. На него напишут в ССБ
На сотрудника патрульной милиции в Бишкеке совершили намеренный наезд
В Бишкеке машина сбила водителя троллейбуса
Популярные новости
Подробности спецоперации по&nbsp;поимке террористов в&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана Подробности спецоперации по поимке террористов в Жайылском районе Кыргызстана
Ориентировки на&nbsp;разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников Ориентировки на разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников
В&nbsp;Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по&nbsp;ликвидации террористов В Жайылском районе Кыргызстана проходит спецоперация по ликвидации террористов
В&nbsp;Чуйской области в&nbsp;горах обнаружили череп человека В Чуйской области в горах обнаружили череп человека
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась акция &laquo;Найди отличия&raquo; В Бишкеке состоялась акция «Найди отличия»
Определен счастливый обладатель 3&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;MegaCom! Определен счастливый обладатель 3 миллионов сомов от MegaCom!
Праздничные бонусы: &laquo;золотые&raquo; и&nbsp;&laquo;серебряные&raquo; номера со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Праздничные бонусы: «золотые» и «серебряные» номера со скидкой 50 процентов
Успейте получить 32&nbsp;ГБ бесплатного 4G-Интернета! Успейте получить 32 ГБ бесплатного 4G-Интернета!