Милиция просит помощи: помогите найти водителя, сбившего насмерть пешехода

Вчера, 31 августа, примерно в 21.50 в дежурную часть ОВД Тюпского района Иссык-Кульской области поступило сообщение о том, что на 171-м километре автодороги Балыкчи — Ананьево — Каракол не установленная автомашина совершила наезд на пешехода.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыла следственно-оперативная группа и руководство ОВД Тюпского района. При проведении первоначальных следственных мероприятий установлено, что автомашина, совершившая наезд на пешехода, скрылась в неизвестном направлении. Установлена личность погибшего — жителя села Фрунзе, 1980 года рождения. Пешеход от полученных травм скончался на месте.

Милиция объявила план «Перехват», выставив посты патрульной милиции, личный состав ОВД Иссык-Кульской области был ориентирован на установление автомашины, совершивший автонаезд на пешехода.

По словам очевидцев, увидев мужчину, лежащего на автодороге, два водителя остановились, а ехавшая следом третья автомашина, предположительно «Фольксваген —Пассат» или «Фольксваген-Гольф», не реагируя на знаки и крики первых двух приостановивших свои авто водителей, на большой скорости совершил автонаезд на мужчину. Даже не притормаживая, водитель скрылся в неизвестном направлении.

ОВД Тюпского района обращается к гражданам об оказании соодействия в установлении водителя автомашины, совершивший дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Очевидцев или свидетелей, знающих место нахождения автомашины, просят сообщить об этом по телефонам: 102; 0707672222; 0777002800.

Конфиденциальность и анонимность в милиции гарантируют.