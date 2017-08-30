За незаконную рыбалку браконьеру грозит штраф почти в 20 тысяч сомов

За незаконный улов девяти рыбин браконьеру грозит штраф почти в 20 тысяч сомов. Об этом ИА «24.kg» рассказали в Госэкотехинспекции.

По ее данным, на Кировском водохранилище в Таласской области 29 августа был задержан житель Кара-Бууринского района, который незаконно ловил рыбу.

Как рассказал инспектор ведомства по Таласской области Сабитахун Замир уулу, у задержанного было изъято около 400 метров сети, одна лодка, девять рыбин.

«За незаконный улов мы подали в Кара-Бууринский районный суд иск на восемь тысяч 282 сома, а также наложили штраф по части второй статьи 149 Административного кодекса, по которой предусмотрен штраф от семи до десяти тысяч сомов. И, если суд вынесет решение, лодка задержанного будет конфискована», — сказал инспектор.