Разыскиваемый террорист задержан в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 19 августа ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статьям 226-1 (финансирование террористической деятельности), 230 (бандитизм) и 168 (разбой) УК КР задержан разыскиваемый член МТО Х.Х., 1994 года рождения, уроженец Ошской области.

Установлено, что задержанный входил в сформированную подпольную террористическую группу, прошедшую боевую подготовку для совершения убийств и разбоев, с целью финансирования террористической деятельности и реализации преступных планов по совершению терактов. Данная подпольная террористическая группа имела в своем арсенале оружие и боеприпасы.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

Ведется комплекс следственно-оперативных мероприятий по выявлению и установлению возможных его преступных связей на территории КР и за ее пределами, сообщили в ГКНБ.