Водитель КамАЗа насмерть сбил 10-летнего школьника, сообщили в УВД Баткенской области.

По его данным, 20 августа примерно в 17.35 в дежурную часть ОВД города Баткена поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на пересечении улиц Сайдиман-Ажи и Турмаматова.

На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что житель Ошской области А.Н., 1958 года рождения, управляя КамАЗом, совершил наезд на велосипедиста-школьника С.А., 2007 года рождения.

Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

Назначены все необходимые автотехнические экспертизы.