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Происшествия

Водитель КамАЗа насмерть сбил 10-летнего школьника

Водитель КамАЗа насмерть сбил 10-летнего школьника, сообщили в УВД Баткенской области.  

По его данным,  20 августа примерно в 17.35 в дежурную часть ОВД города Баткена поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на пересечении улиц Сайдиман-Ажи и Турмаматова. 

На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что житель Ошской области А.Н., 1958 года рождения, управляя КамАЗом, совершил наезд на велосипедиста-школьника С.А., 2007 года рождения. 

Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм. 

Назначены все необходимые автотехнические экспертизы.
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