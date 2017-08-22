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Материалы экстремистского характера обнаружены в Джалал-Абадской области

Материалы экстремистского характера обнаружены в Джалал-Абадской области. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН КР.

По ее данным, следственное управление ГСИН возбудило два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 299-2 (приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов) УК КР.

Уголовные дела возбуждены по результатам оперативно-разыскных мероприятий, проводимых ГСИН совместно с ГКНБ и 10-м ГУ МВД КР по факту побега из колонии-поселения неоднократно судимого активного члена РЭО «Хизб ут-Тахрир» М.Х.

Оперативные работники установили, что М.Х. скрывается в Джалал-Абадской области у близких родственников и поддерживает тесную связь с лидерами запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир». Во время поисков на основании разрешения Свердловского районного суда Бишкека на проведение обысков в Базар-Коргонском и Сузакском районах у двоих граждан, проживающих в селах Ленина и Базар-Коргон, обнаружены и изъяты материалы и предметы экстремистского характера.

По заключению теологической экспертизы Госкомиссии по делам религий, обнаруженные и изъятые материалы и предметы относятся к деятельности запрещенного в Кыргызстане религиозно-экстремистского течения.
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