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Рекруты международной террористической организации задержаны в Кыргызстане

Рекруты международной террористической организации задержаны в Кыргызстане. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 17 августа в Бишкеке в ходе контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов вербовки, переправки рекрутов для участия в вооруженном конфликте в Сирии, а также планов по совершению диверсионно-террористических акций в Кыргызстане задержаны граждане одной из стран СНГ Г.А., 1966 года рождения, и С.С., 1971 года рождения. 

Установлено, что они находятся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками МТО в Сирии. Задержанные прибыли на территорию Кыргызстана с целью оседания и ожидания дальнейших указаний зарубежных центров МТО в Сирии. Для их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным были изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ.

18 августа задержанные переданы представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к ответственности.
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