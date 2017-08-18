В столичном ГУВД рассказали о ходе расследования по факту ДТП с участием пяти автомашин.

По данным пресс-службы, при осмотре места происшествия установлено, что водитель автомашины «Тойота Виндом» К. Н., 1989 года рождения, совершил столкновение с автомашиной «Мазда», которая остановилась перед красным знаком светофора. «Мазда» после удара столкнулась с впереди стоящими автомашинами.

В ходе опроса водителя «Тойоты» К.Н. установлено, что он является сотрудником УВД Ленинского района в звании старшины милиции. В органах внутренних дел с 2011 года. Управлял автомашиной в нетрезвом состоянии.

В аварии погибли два гражданина, водитель «Мазды» Ш.В., 1974 года рождения, и его пассажир К.Д., 1990 года рождения. Водители и пассажиры других автомашин получили легкие травмы.

Автомашина поставлена на штрафстоянку. Назначен ряд судебных экспертиз. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 281 УК КР (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств).

Водитель задержан и водворен в ИВС (изолятор временного содержания).

В настоящее время проводится расследование по уголовному делу. Также проводится служебное расследование в отношении руководителей.