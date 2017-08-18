В ГУВД рассказали подробности ДТП с пятью машинами

В столичном ГУВД рассказали подробности ДТП с пятью машинами, которое произошло сегодня утром на пересечении улицы Горького и проспекта Айтматова (бывший проспект Мира).

«Автомашина «Тойота Виндом» двигалась по проспекту и столкнулась с «Маздой», стоящей на перекрестке перед светофором. От удара «Мазда» въехала в несколько впереди стоящих машин. В результате ДТП погибли 2 человека — водитель и пассажир «Мазды». Водитель «Тойоты» задержан, машина поставлена на штрафстоянку. Назначен ряд экспертиз. Ведется следствие», — сообщили ИА «24.kg» в управлении.

В милиции заметили, что пока не могут сказать, был ли виновник ДТП пьян.