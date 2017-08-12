Уроженец Кыргызстана надругался над незнакомкой в центре Челябинска

Уроженец Кыргызстана арестован за насильственные действия сексуального характера в отношении незнакомой девушки, которую повстречал утром возле Торгового центра в Челябинске (Россия). Об этом сообщили российские СМИ.

Уточняется, что преступление было совершено 31 июля ранним утром. Девушка шла мимо недостроенного дома, когда ее настиг неизвестный, схватил за плечи, повалив на асфальт, совершил надругательское действие пальцем и убежал.

Потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. В СК возбудили дело по части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Вину уроженец Кыргызстана, а ныне гражданин РФ, признал в полном объеме. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему грозит до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.