В Чуйской области высокогорное озеро из-за дождей вышло из берегов

В Чуйской области из-за дождей высокогорное озеро Челектор вышло из берегов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, прорыв произошел в 12.30. Потоки воды устремились по реке Нооруз, затопили один жилой дом, хозпостройки, вывели из строя несколько опор линии электропередачи.

Как сообщается, на месте находится оперативная группа МЧС во главе с министром ЧС генерал-майором Кубатбеком Бороновым.

Дорога Койташ — Горная Маевка — Курорт «Ысык-Ата» временно закрыта, на месте работает патрульная милиция, ситуация под контролем, говорится в сообщении.