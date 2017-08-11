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Происшествия

В Чуйской области высокогорное озеро из-за дождей вышло из берегов

В Чуйской области из-за дождей высокогорное  озеро Челектор вышло из берегов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Кыргызстана.

По ее данным, прорыв произошел в 12.30.  Потоки воды устремились по реке Нооруз,  затопили один жилой дом, хозпостройки,  вывели из строя  несколько опор линии электропередачи.

Как сообщается, на месте находится оперативная группа  МЧС во главе с министром ЧС генерал-майором Кубатбеком Бороновым.

Дорога Койташ — Горная Маевка — Курорт «Ысык-Ата» временно закрыта, на месте работает патрульная милиция, ситуация под контролем, говорится в сообщении.  
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