19:27
+26
USD 68.74
EUR 80.76
RUB 1.16
Происшествия

Посольство Кыргызстана в России сообщило подробности ДТП в Оренбургской области

Посольство Кыргызстана в России сообщило подробности ДТП в Оренбургской области.

По его данным, в микроавтобусе находились 15 пассажиров, граждан Таджикистана и Узбекистана, и двое водителей, граждан Кыргызстана. Пассажиры и водители микроавтобуса серьезных травм не получили, после оказания медицинской помощи все они отпущены из больницы.

Напомним, 8 августа, по предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» выехал на полосу встречного движения. Сообщалось, что в автобусе находилось 17 граждан Кыргызстана, в том числе и двое водителей.

По факту ДТП работают следователи отдела полиции МВД России.
Ссылка:
просмотров: 881
Версия для печати
Материалы по теме
Виновник ДТП с участием пяти машин — старшина милиции. Был пьян
В ГУВД рассказали подробности ДТП с пятью машинами
В Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на месте
В России возлюбленная простила кыргызстанца за избиение. Суд отправил в тюрьму
В Ленинградской области России погиб кыргызстанец, обстоятельства выясняются
В Иссык-Кульской области местный житель выращивал опийный мак
В Москве пьяный кыргызстанец угрожал посетителям кафе ножом
Наркокурьера из Кыргызстана приговорили к 11 годам тюрьмы в России
Автомобили с кыргызскими и казахскими номерами столкнулись в Новосибирске
Кыргызстанец пытался незаконно проникнуть в Россию
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на&nbsp;месте В Бишкеке столкнулись пять машин. Два человека скончались на месте
Уроженец Кыргызстана надругался над незнакомкой в&nbsp;центре Челябинска Уроженец Кыргызстана надругался над незнакомкой в центре Челябинска
Ограблен филиал ЗАО &laquo;ЭкоИсламикБанк&raquo; в&nbsp;Бишкеке Ограблен филиал ЗАО «ЭкоИсламикБанк» в Бишкеке
Хозяин французского ресторана расстрелял толпу нудистов за&nbsp;отказ одеться Хозяин французского ресторана расстрелял толпу нудистов за отказ одеться
Бизнес
Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo;? Кaкoй бeнзин прoдaeт AЗС «Гaзпрoмнeфть»?
Получите скидку 12&nbsp;процентов при покупке смартфонов Huawei Y&nbsp;в&nbsp;магазинах O!Store Получите скидку 12 процентов при покупке смартфонов Huawei Y в магазинах O!Store
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае&nbsp;&mdash; больше возможностей для общения от&nbsp;MegaCom Интернет-роуминг в Китае — больше возможностей для общения от MegaCom
Консультанты мобильного оператора&nbsp;О! на&nbsp;связи круглосуточно Консультанты мобильного оператора О! на связи круглосуточно