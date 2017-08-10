Посольство Кыргызстана в России сообщило подробности ДТП в Оренбургской области.



По его данным, в микроавтобусе находились 15 пассажиров, граждан Таджикистана и Узбекистана, и двое водителей, граждан Кыргызстана. Пассажиры и водители микроавтобуса серьезных травм не получили, после оказания медицинской помощи все они отпущены из больницы.

Напомним, 8 августа, по предварительным данным, водитель автомобиля «Шевроле Ланос» выехал на полосу встречного движения. Сообщалось, что в автобусе находилось 17 граждан Кыргызстана, в том числе и двое водителей.

По факту ДТП работают следователи отдела полиции МВД России.