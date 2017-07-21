На Южной магистрали горит сухотравье

На пересечении улиц Душанбинской (Токтоналиева) и Южной магистрали (Токомбаева) горит сухотравье. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило на пульт в начале четвертого. Уже через несколько минут на место прибыл пожарный расчет. Сейчас тушением пожара занимаются два пожарных расчета.

«Возгорание еще не потушено. Его площадь и причины будут известны только после того, как его окончательно потушат», — прокомментировали в МЧС.