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Происшествия

Скончался солист легендарной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон

В Лос-Анджелесе покончил с собой солист легендарной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон. Об этом сообщили зарубежные СМИ.  

По их информации со ссылкой на правоохранительные органы, тело певца было найдено в его доме в пригороде Палос Вердес. 

Беннингтону исполнился 41 год. В разное время он был участником коллективов Stone Temple Pilots, Grey Daze и Dead by Sunrise. Певец умер в день рождения своего близкого друга и лидера группы Soundgarden Криса Корнелла, который сам покончил жизнь самоубийством в мае этого года.

Справка ИА «24.kg»: Linkin Park — американская мультиплатиновая рок-группа, основанная в 1996 году под названием Xero и исполняющая музыку преимущественно в нескольких стилях: альтернативный метал, ню-метал, рэп-метал, альтернативный рок, электроник-рок, поп и поп-рок.  
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