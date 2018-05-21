«Мама, папа, я вас люблю». В Оше за трое суток зарегистрировали два суицида

В Оше за трое суток зарегистрировали два факта суицида и попытку самоубийства. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Одна из тех, кто свел счеты с жизнью, ученица восьмого класса. «Девочка повесилась дома. Ей 14 лет. Предсмертной записки она не оставила. В ее школьном рюкзаке нашли листок, где написано: мама, папа, я вас люблю», — сообщили в УВД.

В ведомстве добавили, что 32-летняя женщина повесилась на платке. К моменту прибытия милиционеров она погибла.

29-летний мужчина решил покончить жизнь самоубийством, выпив таблетки. Доза оказалась несмертельной, его спасли.