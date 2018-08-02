В Таш-Кумыре пьяная женщина во время ссоры с дочерью случайно убила себя

В городе Таш-Кумыре 55-летняя женщина ударила себя ножом и умерла. Информацию об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

ЧП произошло вчера примерно в 23.00.

«Известно, что женщина, поссорившись с дочерью, решила ее припугнуть. Она сначала приставила к животу нож, а затем воткнула его. Пострадавшую госпитализировали, но в больнице она скончалась. Сейчас проверяются обстоятельства произошедшего», — рассказали в УВД.

В правоохранительных органах ИА «24.kg» сообщили, что в момент ссоры погибшая была пьяна.