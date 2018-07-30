В Оше на чердаке повесился школьник. Проблем в семье и школе у него не было

В Араванском районе Ошской области повесился 15-летний школьник. Об этом ИА «24.kg» сообщили в региональном УВД.

Уточняется, что никакой предсмертной записки подросток не оставил.

«Родители погибшего работают в России. В семье трое детей, младшим был умерший мальчик. Дети жили с дедушкой. Вечером 27 июля его стали искать, дедушка попросил внучку посмотреть чердак, она и обнаружила тело. На теле погибшего нет никаких повреждений, признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщили в УВД.

По их данным, в семье и школе проблем у подростка не было. Причины трагедии выясняются.