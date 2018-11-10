Довели до петли. В Ошской области расследуют дело о самоубийстве парня

Милиция Араванского района Ошской области проводит расследование по факту самоубийства 18-летнего Умида Кочкорова. Об этом 24.kg сообщили в УВД региона.

По его данным, инцидент произошел 11 августа. Парня нашли повешенным в сарае во дворе дома. Родственники умершего запретили проводить судебно-медицинскую экспетизу. Но спустя время мать Умида Кочкорова вновь обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ее сына довели до самоубийства, и потребовала провести эксгумацию. По ее словам, парня жестоко избили.

По вновь открывшимся обстоятельствам милиция возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» УК КР. Однако обвинение пока никому не предъявлено. Следствие продолжается.