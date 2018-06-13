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Общество

Чем травятся кыргызстанцы, рассказали в Минздраве

Чем чаще всего травятся кыргызстанцы, рассказали в Министерстве здравоохранения.

По данным заведующего отделением токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Улана Исманова, на первом месте — отравления алкоголем. «В 2017 году через наше отделение прошло 584 больных, их число с каждым годом увеличивается: в 2016-м — 431, в 2015-м — 337», — рассказал он.

Увеличиваются случаи преднамеренных отравлений. Чаще всего люди, желающие свести счеты с жизнью, прибегают к лекарствам, ядам или уксусной кислоте.

«В основном наши подопечные пьют неопасные лекарства, от которых трудно умереть. Некоторые попадают к нам по два-три раза, им нужна психиатрическая помощь. Мы наблюдаем рост таких больных на 10-14 процентов, потому что Бишкек расширяется», — отметил Улан Исманов.

По его данным, в прошлом году в отделении оказали помощь более чем 300 суицидальным больным, из них в 122 случаях было отравление уксусной кислотой.

«Стало меньше укусов насекомыми. В прошлом году всего 19, в 2016-м — 22, в 2015-м — 37. В основном мы принимаем больных с укусами каракурта», — отметил завотделением.
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