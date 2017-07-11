12:29
+32
USD 69.62
EUR 79.34
RUB 1.15
Происшествия

В Кыргызстане с начала года утонули 67 человек, 18 из них дети

В Кыргызстане с начала года утонули 67 человек: 44 мужчин, пять женщин и 18 детей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Центра управления при кризисных ситауциях МЧС КР Азамат Мамбетов.

По его словам, самыми опасными считаются водоемы Чуйской области: за шесть меясцев здесь утонули 18 человек, в Джалал-Абаде — 11 и Ошской области — 10.

«60 процентов водоемов Чуйской области не предназначены для купания. Только в двух, расположенных ближе к Бишкеку, можно купаться в летнее время. Это Комсомольское озеро и ГЭС-5. Остальные предназначены для орошения», — сообщил он.

По данным МЧС, в среднем по республике за год тонут 105 человек.
Ссылка:
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане с начала года 105 человек погибли в ЧС
В результате схода селя в Араванском районе никто не пострадал
Шесть человек пострадали, трое погибли в ДТП в Иссык-Кульской области
В Джалал-Абадской области утонули двое мужчин
О причине пожара в бишкекском торговом центре рассказали в МЧС
Спасатель МЧС погиб в шахте в Баткене
В результате сильного ветра в Бишкеке повалено 12 деревьев
102 человека погибли с начала года в чрезвычайных ситуациях в Кыргызстане
В селе Ананьево произошел пожар на газозаправочной станции. Есть пострадавшие
Ночью в бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира
Популярные новости
Отец Шоноева заявил о&nbsp;причастности к&nbsp;убийству его сына высокопоставленных лиц Отец Шоноева заявил о причастности к убийству его сына высокопоставленных лиц
В&nbsp;Баткене убили двух маленьких детей В Баткене убили двух маленьких детей
Задержаны причастные к&nbsp;убийству криминального авторитета Мурата Камалходжаева Задержаны причастные к убийству криминального авторитета Мурата Камалходжаева
В&nbsp;ДТП на&nbsp;трассе Бишкек&nbsp;&mdash; Токмак погибли три человека В ДТП на трассе Бишкек — Токмак погибли три человека
Бизнес
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline