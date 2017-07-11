В Кыргызстане с начала года утонули 67 человек, 18 из них дети

В Кыргызстане с начала года утонули 67 человек: 44 мужчин, пять женщин и 18 детей. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника Центра управления при кризисных ситауциях МЧС КР Азамат Мамбетов.

По его словам, самыми опасными считаются водоемы Чуйской области: за шесть меясцев здесь утонули 18 человек, в Джалал-Абаде — 11 и Ошской области — 10.

«60 процентов водоемов Чуйской области не предназначены для купания. Только в двух, расположенных ближе к Бишкеку, можно купаться в летнее время. Это Комсомольское озеро и ГЭС-5. Остальные предназначены для орошения», — сообщил он.

По данным МЧС, в среднем по республике за год тонут 105 человек.