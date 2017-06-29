В магазине «7 дней» налоговая изъяла водку сомнительного качества

В магазине «7 дней» Государственная налоговая служба во время рейда изъяла водку сомнительного качества.

На витринах с алкогольной продукцией сотрудники ГНС обнаружили водку «Кыргыз арагы» с матовыми акцизными марками.

По словам главного инспектора отдела Управления по контролю специальным налоговым режимом регистрации и розыска Рахата Сооронбаева, бумага акцизных марок должна быть глянцевой.

Изъятую водку отправят на экспертизу, по итогам которой налоговики и будут предпринимать дальнейшие действия.