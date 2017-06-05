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Происшествия

В Магнитогорске в больницу с огнестрельным ранением попал гражданин Кыргызстана

В Магнитогорске в больницу с огнестрельным ранением попал гражданин Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, происшествие случилось 4 июня около 9.00. Директор предприятия ЗАО «Каур» повздорил с 30-летним приезжим из Кыргызстана. Словесный конфликт перерос в стрельбу: мужчина достал дробовик и два раза выстрелил в мигранта. В результате гражданин Кыргызстана оказался ранен в голень и стопу.

Пострадавший доставлен в медучреждение. Дома у директора предприятия изъято три охотничьих ружья и патроны. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.
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