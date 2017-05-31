В Бишкеке ищут водителя, устроившего драку на дороге

В Бишкеке ведут поиски водителя, устроившего драку на дороге.
«Личный состав УПМ ГУВД ориентирован на задержание водителя внедорожника марки «Лексус» (госномер 01 174 ААВ), выехавшего на встречную полосу движения, а затем устроившего драку с другим участником дорожного движения», — сообщил ИА «24.kg» пресс-секретарь УПМ ГУВД Таалайбек Богубаев.
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Напомним, в Интернете появилось видео драки двух водителей. Запись инцидента опубликовал в YouTube пользователь под ником Yuryp4ik. Как отмечено в подписи к посту, драка произошла накануне, 30 мая, на пересечении улиц Шабдана баатыра и Анкары.
«Внедорожник выехал на встречку, водитель легковушки преградил дорогу на своей законной полосе», — отметил пользователь.