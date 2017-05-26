Гражданин Турции пытался въехать в Кыргызстан по российскому паспорту. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По их данным, 26 мая пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» за нарушение государственной границы задержали гражданина Турции.

В ходе паспортного контроля О.Ч., 1979 года рождения, предъявил пограничному наряду поддельный заграничный паспорт гражданина России. Задержанный направлялся в Кыргызстан из Казахстана.

После оформления соответствующих документов нарушитель передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.