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Происшествия

Гражданин Турции пытался въехать в Кыргызстан по российскому паспорту

Гражданин Турции пытался въехать в Кыргызстан по российскому паспорту. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По их данным, 26 мая пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» за нарушение государственной границы задержали гражданина Турции.

В ходе паспортного контроля О.Ч., 1979 года рождения, предъявил пограничному наряду поддельный заграничный паспорт гражданина России. Задержанный направлялся в Кыргызстан из Казахстана.

После оформления соответствующих документов нарушитель передан сотрудникам территориального подразделения МВД КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52814/
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