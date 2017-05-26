В Бишкеке автомобиль на тротуаре сбил коляску с ребенком

В Бишкеке водитель автомашины «Хонда Фит» (госномер B 0695 AP), проезжая по тротуару, сбил коляску с ребенком. Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Айбек Баратов.

По словам пострадавшей, за рулем находилась девушка. Уточняется, что инцидент произошел на проспекте Чуй, напротив гипермаркета «Фрунзе». По информации выложившей видео пользовательницы, она снимала на камеру, как по аллее, где гуляют горожане, ездят машины.

«Одна девушка сбила мою коляску колесом и сбежала. Приехали гаишники, вызвали «скорую». Потом звоню гаишникам, они сказали: больше не звони. И послали меня на три буквы, перед всей палатой, хотя номер взяли. Вот номер сотрудника: 0708112102», — говорится в сообщении.