Машину патрульной милиции протаранили на перекрестке в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном УПМ ГУВД.

Как сообщается, инцидент произошел сегодня. Патрульная машина двигалась по бульвару Молодой Гвардии с севера на юг. На пересечении с улицей Боконбаева, не уступив дорогу, в нее врезался «Фольксваген Гольф-3».

Нарушитель обещает восстановить поврежденный автомобиль УМП ГУВД Бишкека. Несмотря на это, проводится расследование. Никто из участников происшествия не пострадал.

В правоохранительных органах не смогли пояснить, проехал водитель на запрещающий сигнал светофора или он в этот момент не работал. Обстоятельства случившегося выясняются.