17:20
+19
USD 67.94
EUR 75.99
RUB 1.21
Происшествия

Машину патрульной милиции протаранили на перекрестке в Бишкеке

Машину патрульной милиции протаранили на перекрестке в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном УПМ ГУВД.

Как сообщается, инцидент произошел сегодня. Патрульная машина двигалась по бульвару Молодой Гвардии с севера на юг. На пересечении с улицей Боконбаева, не уступив дорогу, в нее врезался «Фольксваген Гольф-3».

Нарушитель обещает восстановить поврежденный автомобиль УМП ГУВД Бишкека. Несмотря на это, проводится расследование. Никто из участников происшествия не пострадал.

В правоохранительных органах не смогли пояснить, проехал водитель на запрещающий сигнал светофора или он в этот момент не работал. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52752/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
В Жайылском райсуде безнаказанно отпускали обвиняемых в пьяном вождении
В Бишкеке вновь сбит пешеход
В Бишкеке автобус сбил пешехода
В Бишкеке водитель нарушил скоростной режим. Пострадала девушка-пешеход
За четыре месяца в Иссык-Кульской области в ДТП погибли 19 человек
В Кыргызстане солдат насмерть сбил сослуживца
Гражданина Казахстана, сбившего школьника в Бишкеке, отпустили
Пьяный водитель уснул за рулем джипа. Очнулся в БЧК
В Бишкеке вновь сбили пешехода
В селе Оттук, где сбили ребенка, установлены «лежачие полицейские»
Популярные новости
В&nbsp;бункере таджикского следователя найдены деньги, золото и&nbsp;драгоценности В бункере таджикского следователя найдены деньги, золото и драгоценности
Гражданина Казахстана, сбившего школьника в&nbsp;Бишкеке, отпустили Гражданина Казахстана, сбившего школьника в Бишкеке, отпустили
Установили личность убитого на&nbsp;ГЭС-2 подростка Установили личность убитого на ГЭС-2 подростка
Гражданин России обманул бизнесменов Кыргызстана на&nbsp;150&nbsp;миллионов сомов Гражданин России обманул бизнесменов Кыргызстана на 150 миллионов сомов
Бизнес
&laquo;БТА Банк&raquo; выражает соболезнования Капару Исакову в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной отца «БТА Банк» выражает соболезнования Капару Исакову в связи с кончиной отца
Открывайте новые страны с&nbsp;MegaCom Открывайте новые страны с MegaCom
Уплачивайте все налоги через интернет-банкинг &laquo;Росинбанка&raquo; и&nbsp;получайте подарки! Уплачивайте все налоги через интернет-банкинг «Росинбанка» и получайте подарки!
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!