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Происшествия

В Жайылском райсуде безнаказанно отпускали обвиняемых в пьяном вождении

Сотрудники Жайылского райсуда безнаказанно отпускали обвиняемых в пьяном вождении. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, в связи с ростом числа ДТП прокуратура Чуйской области провела проверку обоснованности принятия судами региона решений по административным материалам, возбужденным в отношении водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Проверкой установлено, что в 2016 году работники Жайылского районного суда не зарегистрировали 51 административное производство, поступившее из отдела патрульной милиции ОВД. Материалы отсутствовали в канцелярии районного суда. В результате виновных не привлекли к административной ответственности.

По факту прокуратура Чуйской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 304 (злоупотребление должностным положением) и 348 (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52551/
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