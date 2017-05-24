В Жайылском райсуде безнаказанно отпускали обвиняемых в пьяном вождении

Сотрудники Жайылского райсуда безнаказанно отпускали обвиняемых в пьяном вождении. Об этом сообщил отдел информации ГП КР.

По его данным, в связи с ростом числа ДТП прокуратура Чуйской области провела проверку обоснованности принятия судами региона решений по административным материалам, возбужденным в отношении водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Проверкой установлено, что в 2016 году работники Жайылского районного суда не зарегистрировали 51 административное производство, поступившее из отдела патрульной милиции ОВД. Материалы отсутствовали в канцелярии районного суда. В результате виновных не привлекли к административной ответственности.

По факту прокуратура Чуйской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество), 304 (злоупотребление должностным положением) и 348 (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов) УК КР.