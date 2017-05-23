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Кыргызстанец предстанет перед судом в России за незаконное пересечение границы

Кыргызстанец предстанет перед судом в России за незаконное пересечение границы. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ранее судимый за особо тяжкие преступления и сменивший паспорт гражданин Кыргызстана предстанет перед судом в Новосибирской области.

«Дознанием установлено, что 10 марта 2016 года заместитель министра юстиции РФ вынес в отношении А.Акбарова распоряжение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с наличием судимости за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства», — сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в Кыргызстане мужчина изменил личные данные, получил паспорт на имя Руслана Асанджанова и под этим именем дважды незаконно въезжал на территорию России, заведомо зная, что въезд ему запрещен.

Он заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит в особом порядке Карасукский районный суд.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52392/
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