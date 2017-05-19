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Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемых в продаже трехмесячного младенца

В Бишкеке правоохранители задержали женщин, подозреваемых в продаже трехмесячного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, в УВД Свердловского района обратилась с заявлением уроженка Иссык-Кульской области К.А., 1995 года рождения, которая просила принять меры в отношении малознакомой женщины по имени Назира и неизвестной женщины 28–30 лет, которые 12 мая на пересечении улиц Гоголя и Туголбай Ата «незаконно продали» за 10 тысяч сомов ее трехмесячную дочь.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУВД Бишкека задержали оказавших посредническую услугу по продаже ребенка уроженок Иссык-Кульской области А.Н., 1977 года рождения, и А.Ж., 1982 года рождения.

Задержана и покупательница младенца — уроженка Чуйской области С.Н., 1991 года рождения.

Задержанных передали в СО УВД Свердловского района Бишкека. Инспекторы ИДН и сотрудники райотдела по защите семьи и детей составили акт. Ребенок передан в специализированный дом ребенка до решения суда.

Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/52197/
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