За четыре месяца в Иссык-Кульской области в ДТП погибли 19 человек

В Иссык-Кульской области за 4 месяца 2017 года произошло 97 ДТП, в которых погибли 19 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

«Эти данные, по сравнению с 2016 годом, низкие. За 4 месяца погибли 19 человек, из них двое детей. Получили различные травмы 158 человек», — рассказал он.

По словам Сталбека Усубакунова, перед началом туристического сезона патрульная милиция проводит профилактику. «Проверяем все дороги области, выясняем, где нужно установить дорожные знаки, о чем сообщаем местным властям городов и районов», — рассказал он.

По его словам, кроме этого проводятся рейды для снижения количества ДТП. «За четыре месяца в ходе рейдов составили более 13 тысяч административных протоколов за нарушения, из них 471 водителя задержали в пьяном состоянии. Выписали штрафов на 8 миллионов 495 тысяч сомов», — рассказал Сталбек Усубакунов.