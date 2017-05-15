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Гражданина РФ с кыргызским паспортом депортируют из ОАЭ

Гражданина России с кыргызским паспортом депортируют из ОАЭ. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, последние три месяца в ОАЭ 32-летний россиянин проведет под арестом, позже его депортируют. Как выяснилось, еще с 2004 года мужчина находился на территории Эмиратов незаконно.

Суд в Дубае накануне признал нелегального мигранта с гражданством РФ виновным после того, как в марте при задержании полицейскими он предъявил чужое удостоверение личности. В итоге выяснилось, что мужчина предъявил удостоверение гражданина Кыргызстана, который покинул ОАЭ за несколько месяцев до этого.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51691/
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