Гражданина РФ с кыргызским паспортом депортируют из ОАЭ

Гражданина России с кыргызским паспортом депортируют из ОАЭ. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, последние три месяца в ОАЭ 32-летний россиянин проведет под арестом, позже его депортируют. Как выяснилось, еще с 2004 года мужчина находился на территории Эмиратов незаконно.

Суд в Дубае накануне признал нелегального мигранта с гражданством РФ виновным после того, как в марте при задержании полицейскими он предъявил чужое удостоверение личности. В итоге выяснилось, что мужчина предъявил удостоверение гражданина Кыргызстана, который покинул ОАЭ за несколько месяцев до этого.