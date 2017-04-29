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Происшествия

В село Аюу выехали психологи — помогать родственникам погибших

В село Аюу выехали психологи — помогать родственникам погибших. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Кыргызстана.

По данным ведомства, также в случае необходимости экстренной медицинской помощи в территориальной больнице Узгенского района организованы дополнительные места.

На месте происшествия работают три бригады врачей.

«Из Оша выехала одна бригада психиатров Центра психического здоровья — для оказания психологической медицинской помощи родственникам погибших», — рассказали в Минздраве.

По данным пресс-службы, госпитализированы три человека из числа родственников погибших. Двое из них с диагнозом «истерический невроз» и один — с инсультом.

Ранее в МЧС сообщили, что, по предварительным данным, в селе Аюу под оползнем погибли 24 человека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50869/
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